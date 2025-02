Anna Paula Rodrigues Souza é acusada de fraudes imobiliárias - Divulgação

Publicado 11/02/2025 10:02

Goiás - A corretora de imóveis Anna Paula Rodrigues Souza foi presa por diversas fraudes imobiliárias que ao todo somam R$ 5 milhões. Os crimes aconteceram em Silvânia e Vianópolis, no interior de Goiás.

Ela é sócia proprietária da Prime Imobiliária, posteriormente alterada para My Broker. Segundo as investigações, Anna Paula se apropriava ilicitamente de aluguéis repassados à imobiliária por locatários, além de alienar imóveis (usá-los como garantia em caso de dívida) sem autorização/conhecimento dos reais proprietários, apropriando-se do dinheiro que lhe era repassado pelos compradores, não realizando, porém, a transferência de propriedade.

Ela responde a mais de 25 inquéritos policiais pelos crimes de apropriação indébita, estelionato e falsificação de documentos. Conforme apurado, a investigada conseguiu um montante superior a R$ 5 milhões com os crimes.



Diante das evidências, a Justiça de Goiás decretou a prisão preventiva da golpista, além de mandados de busca e apreensão. Ações foram cumpridas por agentes das delegacias de Vianópolis (9ª DRP) e Silvânia (3ª DRP) na última sexta-feira (7).

O DIA não conseguiu localizar a defesa de Anna Paula. O espaço está aberto para manifestação.