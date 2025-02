Marcelo Arruda e Jorge Guaranho - Reprodução

Marcelo Arruda e Jorge Guaranho

Publicado 11/02/2025 09:09 | Atualizado 11/02/2025 09:10

Após três adiamentos, a Justiça atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-policial e mudou o julgamento para a capital paranaense. A alegação atendida aponta que a realização do julgamento em Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, poderia afetar a parcialidade do júri.

Desde setembro de 2024, Guaranho cumpre pena de prisão domiciliar, inicialmente em Curitiba e, depois, em Foz do Iguaçu.



"Confiamos na imparcialidade do Poder Judiciário e esperamos que o julgamento transcorra de maneira justa, assegurando que a verdade real dos acontecimentos prevaleça. Seguiremos atuando com firmeza para que os direitos do nosso constituinte sejam plenamente observados", afirmou Samir Assad, advogado do ex-policial.

O júri começará com a escolha dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença. Para isso, 25 pessoas foram convocadas, além de 55 suplentes.



O serviço de júri é obrigatório no Brasil, mas os sorteados podem alegar impedimento e cada parte envolvida no processo pode dispensar até três jurados sorteados sem qualquer justificativa. Se os primeiros sorteados não cumprirem os requisitos de participação no júri, é feito sorteio de suplentes.

Na fase chamada de quesitação, os jurados são questionados se condenam ou absolvem os réus e votam em cédulas de papel. Com os votos contados e quatro votos iguais, o juiz encerra a votação e acompanha a decisão da maioria, sendo sim ou não. Com a deliberação do júri feita, o juiz pondera o tamanho da pena de acordo.

Relembre o caso

O crime aconteceu durante a festa de aniversário de 50 anos de Arruda, que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores (PT), no salão de festas de um clube em Foz do Iguaçu.

Na noite de 9 de julho de 2022, meses antes da eleição presidencial, o guarda municipal Marcelo Arruda teve a festa de aniversário invadida pelo agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho.



Guaranho, que era bolsonarista, invadiu a festa e atirou contra Arruda após uma discussão política. Arruda foi morto a tiros e o autor foi preso em flagrante. O confronto foi filmado por câmeras de segurança.

o ex-policial penal é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e sócio da Associação Recreativa Esportiva Saúde Física (Aresf), onde ocorreu a festa. Ele soube da decoração, após integrantes da diretoria e com acesso às câmeras de segurança, mostrarem as imagens para o policial penal em um churrasco, próximo do aniversário.

O caso de Marcelo Arruda ganhou repercussão nacional. O crime foi condenado por diversas entidades e autoridades políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com a família de Arruda e prestou solidariedade.

Na época, a Prefeitura de Foz do Iguaçu divulgou nota de pesar pela morte do servidor, que pertencia aos quadros da Guarda Municipal há 28 anos.