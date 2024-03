Camila Moura, mulher de Lucas, desabafa na web - Reprodução do Instagram

Publicado 04/03/2024 11:11 | Atualizado 04/03/2024 11:29

Rio - Após conquistar 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Camila Moura, mulher de Lucas Henrique do "BBB 24", comentou o flerte do brother com Pitel durante a última festa do reality show. A professora de história disse que considerou a situação como traição, contou que tem sido motivo de 'chacota' e ainda pediu para Thais Fersoza e Boninho para participar do 'Bate-Papo BBB".

"Não sou de aceitar chacota, não sou de ficar me humilhando, simplesmente essa não sou eu. E o Lucas entrou no programa sabendo disso. Não sou uma pessoa que tolera esse tipo de coisa, de verdade. Então quando começou a surgir o burburinho, começou o assunto, eu falei: 'beleza, vamos ver''. E a coisa foi piorando. E gente, pra mim, vocês podem não concordar, e aí vocês apliquem isso ao relacionamento de vocês. Mas pra mim, traição não é só beijar na boca, transar, ter contato físico. Não é. E o Lucas sabe disso. A partir do momento que você tem a intenção, que você tem o flerte, que você está ali para o 'tudo ou nada' para conquistar a pessoa, para mim, isso já é uma traição, já é uma quebra de confiança", afirmou.

Logo depois, Camila explicou que o sonho de participar do "Big Brother Brasil" era dos dois. "Era um sonho de nós dois. Lucas quis entrar pra gente quitar o nosso apartamento. Que tá lá pra pagar em 30 anos. E isso foi por água abaixo. Essa é a verdade. Gente, não sou palhaça. Não estava apoiando o Lucas para virar chacota, para ver o cara jogar nosso relacionamento de 15 anos no lixo... Então, não acho justo comigo, eu ficar aqui dois meses comendo pão que o diabo amassou, recebendo ameaça de morte e hate por causa de jogada da burra, por causa de jogada de estúpida. Mas beleza, até aí era só jogo, era burrice de jogo, para o cara chegar, para a mina e falar: 'Baiana você me bagunçou', Isso não existe", declarou.

Ela, então, relatou uma situação que viveu no mercado. "Ouvi o pessoal do mercado: 'calabreso', 'corna', 'chifurda', 'Pitel'...15 anos com o cara, pro cara em 50 e poucos dias jogar tudo fora. Fiquei aqui fora, vivendo em prol do cara sem dormir, emagreci pra caramba, passei o mês de janeiro a base de rivotril, sofri hate, ameaça de morte... um monte de merd* pro cara chegar e falar pra outra mina lá dentro um bagulho que deixamos claro aqui. Ele já entrou sabendo que eu não ia aceitar isso", disse.

Discreta, Camila frisou que não conseguiu ficar calada diante do ocorrido. "Sou uma pessoa super 'low profile'. Minhas redes (sociais) sempre foram fechadas. Sempre fiquei na minha, só que não consegui ficar na minha vendo a repercussão que isso tomou. Eu sou professora de meninas adolescentes, que arruma o primeiro namoradinho e se submetem a tudo por amor....Fiquei pensando o exemplo que eu, Camila, estaria dando para as minhas alunas. Porque eu fiquei anos e anos conversando com elas sobre não se sujeitar e não aceitar essas coisas. E aí elas iam ver a professora delas em rede nacional sair de chacota por causa de idiotice do Lucas", desabafou.



Pedido para Boninho e Thais Fersoza

A professora ainda tirou sarro de uma declaração do capoeirista. "Não entrou para fazer história no 'Big Brother'? Eu, como professora de história, estou aqui pra ajudar. Certo? Então, quando chegar o momento que uma hora vai chegar, conto com a ajuda de vocês, para o Lucas ficar registrado na história do programa pra sempre", comentou.

Camila ainda pediu para Thais Fersoza não poupar Lucas, quando ele estiver no "Bate-Papo BBB" após a eliminação, e ainda pediu para Boninho deixá-la participar do programa. "Thais, quando chegar a hora lá do papo lá com uma pessoa que sai, ó, senta o sarrafo. Pede pra perguntar o que ele quis dizer quando ele falou: 'baiana, cê me bagunçou'. Pega todos os takes corta, o pézinho roçando, um se esfregando no outro...Por favor, faz isso por mim. E como eu ainda, legalmente, no papel, sou esposa dele, por favor, boninho, deixa eu participar no papo eliminado, eu ainda sou parente, né, na prática, conto com vocês."

Rebateu posicionamento da equipe de Pitel

Nesta segunda-feira, a professora comentou o posicionamento da equipe de Pitel sobre o suposto flerte de Lucas Henrique com a sister. "A equipe da Pitel fez um pronunciamento falando que eu aleguei que eles se roçaram. Gente, é é um fato tem vídeo lá dos pezinhos deles. É isso, mas o quero deixar claro é que eu não acredito em rivalidade feminina. Nãoapareci aqui pra criticar a Pitel. Ela tem relacionamento dela com parceiro dela, é uma questão deles, é o combinado deles. Isso não me afeta. Ela é uma mulher adulta tem uma história de vida fod* pra caramba", disse.

"Não estou cobrando nada da Pitel, não estou cobrando lealdade, não estou cobrando sororidade, não estou cobrando nada da Pitel. O meu problema é único e exclusivamente com a pessoa que tinha um combinado comigo, que é o Lucas Henrique, Buda, Calabreso, Lucas Capoeira, como vocês preferirem me chamar. Então eu quero deixar claro, do fundo do meu coração, não tenho nada contra a Pitel. Nada mesmo. Meu B.O é para resolver com o calabreso", concluiu.