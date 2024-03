Davi critica Yasmin Brunet - Reprodução de vídeo

Publicado 04/03/2024 15:32 | Atualizado 04/03/2024 15:33

Rio - Davi detonou Yasmin Brunet durante uma conversa com Alane e Matteus no quarto Fadas, do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta segunda-feira. O baiano explicou o motivo de ter chamado a modelo de inútil durante a formação do paredão, neste domingo, relembrou uma briga que aconteceu após a sister não conseguir fazer o raio-x e perder estalecas e disse que ela não faz nada na casa.

"O meu argumento com ela vai ser na atitude, não vai ser na fala, não. Se eu ganhar o Anjo, é Monstro. Se eu ganhar Líder, Paredão. Vai ser na atitude agora"Tá achando que veio aqui tirar férias? Não faz nada. Não lava... ela come a rapadura e larga ali em cima da mesa para quem tirar? Fica pegando as panelas sujas e larga dentro da pia ou em cima do fogão para quem lavar? Acha que tem empregada aqui? Veio para cá para tirar férias? Ela vai ver", afirmou.

"Por isso que eu chamei ela de inútil e chamo de novo. Só sabe ficar se maquiando e botando a roupinha dela para ficar subindo e descendo", completou. Matteus, então, recordou a reação de Yasmin após o paredão. Na ocasião, ela, que escapou na prova bate e volta, disse que o Alegrete era 'bonzinho seletivo' e estava ao lado da pessoa que a chamou de inútil. "E eu sou o pai do Davi", comentou o gaúcho.

"Tem pessoas aqui dentro que não têm coragem de utilizar essa palavra. Quando eu ver que é viável de usar, eu vou usar", opinou Davi.



Davi "Só sabe ficar se maquiando e botando a roupinha dela" #RedeBBB #BBB24 pic.twitter.com/srA2LeUNYA — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2024