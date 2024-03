Luiza Brunet acusa Davi de cometer crime de injúria ao chamar Yasmin de inútil - Reprodução / Instagram

Luiza Brunet acusa Davi de cometer crime de injúria ao chamar Yasmin de inútilReprodução / Instagram

Publicado 04/03/2024 11:03 | Atualizado 04/03/2024 11:04

Rio - Luiza Brunet, mãe de Yasmin Brunet, fez uma sequência de publicações no Instagram após a formação do paredão do "BBB 24" neste domingo (3). Nos stories, a ex-modelo afirmou que Davi cometeu crime de injúria contra a filha ao chamá-la de "inútil" quando a indicou em um contragolpe. O baiano foi emparedado após atender o big fone e teve o direito de "puxar" alguém para a berlinda.

Em uma das publicações. Luiza compartilhou uma imagem com a definição do termo injúria junto a um comentário. "O participante Davi Brito acaba de cometer o crime de injúria ao chamar @yasminbrunet de INÚTIL. Para quem não sabe, o crime de INJÚRIA ocorre quando uma pessoa profere a outra um xingamento, contendo algo desonroso ou ofensivo, atingindo sua dignidade, honra e moral. Ao contrário da calúnia e difamação, no crime de injúria não é necessário que terceiros tomem ciência da ofensa", disse a ex-modelo, que marcou Boninho em um dos posts.Brunet seguiu com críticas ao reality ao publicar um vídeo da sister chorando dentro do confessionário. "Esse é o estado emocional que o programa proporciona. A realidade é outra. Falta de acolhimento, respeito. E os patrocinadores apoiam isso. Como mãe. Decepcionada".Mas os stories relacionados ao programa não pararam por aí. Luiza publicou vídeos e imagens da participação de Rodriguinho no "Domingão com Huck", onde o último eliminado do Big Brother Brasil 24 foi confrontado por Dona Déia com perguntas sobre sua atitude na casa.Vale lembrar que o cantor fez comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet com outros brothers. "A única mulher que defendeu as mulheres", disse a ex-modelo.