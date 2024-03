Tiago Leifert opina sobre expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 - Reprodução/Youtube

Tiago Leifert opina sobre expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24Reprodução/Youtube

Publicado 04/03/2024 19:48

A desclassificação aconteceu horas após Davi ir até o confessionário relatar o ocorrido e dizer que se sentiu agredido. Leifert explicou que a atitude de Wanessa poderia ter provocado uma reação em Davi com consequências mais graves."Esse tipo de lance a gente tem que levar em consideração o contexto, se está tendo uma briga, a relação entre as duas pessoas e a intenção...Eu sei que muita gente achou pouco, que não é nada e tem que seguir. Mas, tendo trabalhado lá, o que eu gostaria de oferecer de opinião para as pessoas, para elas pensarem, é do ponto de vista do controle do programa, do efeito borboleta. Tudo bem que foi pouquinho, ela deu uma encostadinha no Davi, mas ele estava dormindo e eles não se dão bem. Se ele reage com o susto e dá um chute na cara dela, o que você faz? A gente tem que pensar no que esse tipo de coisa causa”, explicou ele em vídeo postado em seu canal do YouTube.Tiago reforçou ainda sobre a decisão rápida da direção em desclassificar a cantora do jogo que poderia ter uma gravidade maior.