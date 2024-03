Davi - Reprodução/Globo

Publicado 04/03/2024 18:29 | Atualizado 04/03/2024 18:30

Rio - Davi e Beatriz conversaram nesta segunda-feira (04) sobre relacionamentos e traição . O motorista de aplicativo explicou que sua mulher falou com ele sobre as inseguranças dela, antes dele entrar no reality show.

"Por ter mulheres mais novas aqui, ela vai se sentir como? Está entendendo? Eu tenho 21 anos, ela tem 42. Ela vai entender o que? Ela vai se sentir como? Ela tem 42 anos. Ela vai falar assim: 'Poxa, ele é novo também e lá tem mulheres novas. Ela vai estar distante de mim e a gente só tem 1 ano e 6 meses de casamento, de namoro. Eu não sei como ele vai reagir'. Ela tem esse medo, mas eu passei a segurança para ela", começou ele.

Em seguida, garantiu que nunca trairia a companheira. "Eu passei a segurança que eu tenho para ela. Eu dei minha palavra, que eu não ia trair ela, que não ia machucar ela. Jamais iria fazer isso com ela, nem com nenhuma outra mulher. Eu não vou. Não tenho essa personalidade de trair", afirmou.

"A nossa conexão, você com o Alegrete, você com a Isabelle, você comigo, você com a Alane, é sem maldade nenhuma", concordou Beatriz.

"Por mais que você seja uma gatona, por mais que tenham outras mulheres aqui que sejam gatonas, que sejam bonitonas, por mais que vocês sejam o que vocês são. Mulheres bonitas, alegres, sorridentes, brilhantes, novas, por mais que tenha tudo isso, isso não vai fazer com que eu traia minha mulher", concluiu Davi.