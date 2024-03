Lucas volta a flertar com Pitel e mulher do professor reage - Rede Globo

Publicado 04/03/2024 17:24 | Atualizado 04/03/2024 17:56

Rio - Lucas Henrique, o Buda, voltou a flertar com Giovanna Pitel nesta segunda-feira (4), na piscina do "BBB 24". O professor acessou sua central de controle, no quarto do líder, e viu que Pitel estava se refrescando. Logo, ele foi fazer companhia para ela.

Ao chegar na área externa, Lucas disse para a assistente social que ao ligar a central do líder, a câmera mostrou o bumbum dela. "Ficou 1 minuto e meio mostrando você, mostrando sua bund* de todos os ângulos!”, revelou. "Não precisava saber dessa informação", rebateu Pitel. Ao chegar na área externa, Lucas disse para a assistente social que ao ligar a central do líder, a câmera mostrou o bumbum dela. "Ficou 1 minuto e meio mostrando você, mostrando sua bund* de todos os ângulos!”, revelou. "Não precisava saber dessa informação", rebateu Pitel.

"Eu estava bonita na câmera?", perguntou a assistente social, e Lucas sorriu.



Nas redes sociais, mulher do capoeirista, Camila Moura, recriminou a cena. "Olha quanto mais tempo passa, mais me assusto!! Tá bonito de mais de ver calabreso. Se não estivesse em rede nacional iam me colocar de doida em, como sempre colocam as mulheres!".



"Eu fico me perguntando, como ele vai justificar essas coisas? Porque eu ainda tenho que ouvir que to vendo coisa de mais!!!! Acho que vou ter que gravar, se um dia ele tiver coragem de falar alguma coisa, porque tem que ser para rede nacional ver também né?", escreveu a jovem.

