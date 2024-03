Lucas admira fotos da mulher e se declara - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2024 08:30 | Atualizado 04/03/2024 08:44

Rio - Lucas Henrique, o Buda, se declarou para sua mulher na madrugada desta segunda-feira (4). Acompanhado de Yasmin e Leidy Elin no quarto do líder, o brother admirou as fotos da família.

"Amor da minha vida. Será que está acordada a uma hora dessa, Camila?", comentou o líder da semana, dizendo estar "doido" para encontrar a amada. "Chegar na minha casa, deitar na minha cama com a minha esposa".

Enquanto Lucas se declara dentro da casa mais vigiada do Brasil, Camila Moura, sua mulher, demonstrou nas redes sociais um caminho oposto.

Camila não gostou de ver o brother flertando com Pitel durante a festa, e foi às redes anunciar que pretende terminar o casamento. Ela mostrou fotos do casal rasgadas, malas arrumadas e ainda indicou na sua “bio” que estava torcendo por Davi.

"Me pergunto porque me acham vingativa... #TeamDavi", escreveu. Em seguida, nos Stories, ela marcou a namorada do motorista de aplicativo e fez uma proposta: "Se o Davi estiver no Paredão de novo, o que acha de uma live com mutirão? Para acalmar o Calabreso".

A repercussão foi tanta que o perfil chegou a 1 milhão de seguidores em menos de 24 horas, quantidade maior do que o próprio confinado.