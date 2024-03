Mulher de Lucas, do ’BBB 24’, rasga fotos do casal e declara apoio a Davi - Reprodução / Instagram/ TV Globo

Publicado 03/03/2024 14:52

Rio - Pelo visto, o relacionamento que Lucas Henrique, o Buda, mantinha antes de entrar para o 'Big Brother Brasil' se acabou. Após o brother dar em cima de Pitel na última festa, Camila Moura, mulher dele, rasgou as fotos do casal e as jogou no lixo. Neste domingo (3), Camila mostrou que não gostou nem um pouco do flerte e já até arrumou as malas.

No Instagram, ao som de 'Chico', de Luísa Sonza, a mulher de Buda compartilhou a foto de uma mala arrumada e colocou uma enquete: "De quem é a mala? Camila ou Calabreso". Em seguida, Camila postou a foto de um lixo com várias fotos rasgadas do casal.

"Gente, eu sei que todos querem um pronunciamento. Como eu já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu, mas tudo foi muito rápido. Estou resolvendo os meus B.Os e já venho falar aqui. Me aguardem! Mas o mundo não gira, ele capota!", escreveu ela.

Camila também aproveitou para mudar a bio da rede social e declarou apoio ao Davi. "Me pergunto porque me acham vingativa... #TeamDavi", escreveu ela. Em seguida, nos Stories, ela marcou a namorada do motorista de aplicativo e fez uma proposta: "Se o Davi estiver no Paredão de novo, o que acha de uma live com mutirão? Para acalmar o Calabreso".

Durante da festa do 'BBB 24', Lucas e Pitel estavam conversando sentados em um sofá. Em certo momento, o brother começou a falar que a sister havia bagunçado a cabeça dele. "Vou te dizer só uma coisa: Baiana, 'cê' me bagunçou", disse ele. "Para!", cortou Pitel. "Real. Não, mas vai acabar aqui essa conversa", falou Buda. "Ela morreu aqui, não deveria nem ter nascido", completou Pitel.