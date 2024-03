Edição mostrou como foi a expulsão de Wanessa Camargo do ’BBB 24’ - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2024 10:08 | Atualizado 03/03/2024 10:55

Rio - A edição do 'Big Brother Brasil 24' deste sábado (2) não agradou alguns internautas. O programa, que mostrou em detalhes como se seguiu a expulsão de Wanessa Camargo , recebeu duras criticas da web e foi acusado de proteger a cantora ao invés de Davi, que foi agredido durante a madrugada, depois da última festa.

No X, antigo Twitter, os internautas não economizaram nas criticas ao se referirem à edição. Para muitos, a produção deu a entender que Wanessa foi expulsa apenas porque Davi reclamou de receber um soco, e não pela agressão em si. Um dos pontos mais abordados foi a forma como o programa terminou, com uma cena da cantora chorando no confessionário após receber a notícia da desclassificação.

"A edição terminando com a Wanessa chorando no confessionário e todo o drama do Tadeu deixando claro que só expulsaram ela pelo Davi", escreveu um perfil. "Davi foi violentado pela Wanessa por 50 dias seguidos, o tapa foi sua oportunidade de libertação. É ridículo, do meu ponto de vista, o 'BBB' fazer uma edição nojenta de culpabilização da vítima como a de ontem. Até porque, tem muita coisa não mostrada pré aquele VT", opinou outro. "Colocaram tudo na conta do Davi e isso nunca aconteceu antes, em nenhuma outra expulsão. Eles sempre deixaram claro que a produção analisou as imagens e que foi decidida a expulsão a partir disso, ridículo ridículo", disse um terceiro.

a edição terminando com a wanessa CHORANDO no confessionário e todo o drama do tadeu deixando claro que só expulsaram ela pelo davi, CAVOU a cova dele. pic.twitter.com/UFVNwQUh7J — mateus. (@gratidaorafa) March 3, 2024

Davi foi violentado pela Wanessa por 50 dias seguidos, o tapa foi sua oportunidade de libertação. É ridículo, do meu ponto de vista, o @bbb fazer uma edição nojenta de culpabilização da vítima como a de ontem. Até porque, tem muita coisa não mostrada pré aquele VT. — Bolo de fruta de merda (@Ca_araujop) March 3, 2024

a edição tá ridícula



de passar raiva

botaram tudo na conta do Davi e isso NUNCA aconteceu antes, em nenhuma outra expulsão



eles sempre deixaram claro que A PRODUÇÃO ANALISOU AS IMAGENS e que foi decidida a expulsão a partir disso, ridículo ridículo — Carol Borges (@carolborgesart) March 3, 2024 A edição do programa deixando “claro” que se não fosse pelo questionamento do Davi, não teria tido nada sobre a cena.

Davi exerceu o direito de questionar, mas ele não manda no programa e a produção deveria deixar isso mais ciente para o público, pelo amor né… #BBB24 — Desirré Andrade (@DesirreAndrade) March 3, 2024 A produção, não satisfeita em colocar na edição a culpa NO DAVI, A VÍTIMA, da expulsão da Wanessa ainda terminou o programa com ela chorando em câmera lenta BIZARRO a tentativa de manipulação!#BBB24 pic.twitter.com/tDFbdxPx5i — Will Lins (@will_lins) March 3, 2024 é sério que ELA infringiu as regras do programa e a edição de hoje terminou assim?

bom demais ser camarote pic.twitter.com/295Q8npsq5 — ondejacyviu (@JacyCarvalho) March 3, 2024

Entenda como foi a expulsão de Wanessa Camargo

Na madrugada após a festa, Wanessa entrou no quarto Magia e começou a dar socos no ar, em frente à cama em que Davi dormia. Em dado momento, um dos socos pegou na perna do motorista de aplicativo, que não gostou nem um pouco de ser acordado daquela forma e foi ao confessionário denunciar a cantora por agressão.

No confessionário, Davi relatou o que aconteceu e pediu para que a produção analisasse as imagens, já que ele havia sido agredido. Durante a manhã, o baiano foi chamado mais uma vez para o confessionário para confirmar sua percepção acerca da agressão.

Logo depois, Wanessa foi chamada pela produção e foi comunicada de que havia descumprido uma das regras do programa e, por tanto, estava sendo desclassificada.