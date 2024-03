Wanessa Camargo é clicada em aeroporto após expulsão do 'BBB 24'

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, foi clicada no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, após ser expulsa do "BBB 24", na manhã deste sábado. De calça e casaco de moletom, além de um capuz e máscara, a cantora optou por passar em silêncio pelo local e evitou olhar para os fotógrafos de plantão.