Pitel é o Anjo da semanaReprodução / TV Globo

Publicado 02/03/2024 16:24 | Atualizado 02/03/2024 16:28

Rio - Pitel venceu a Prova do Anjo deste sábado (2), no 'Big Brother Brasil 24'. A sister está imune e terá o direito de imunizar mais uma pessoa. Ela convidou Fernanda, Lucas Henrique e Michel para o Almoço do Anjo. No Castigo do Montro, MC Bin Laden e Matteus serão fênix e unicórnio, respectivamente, e terão que ir para o gramado quando a música tocar.

Antes da prova, aconteceu um sorteio entre todos os participantes da casa. Apenas Davi, MC Bin Laden, Beatriz, Fernanda, Michel, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin, Pitel e Alane participaram. A disputa aconteceu em três etapas.

Na primeira, os brothers tinham que escolher a alça de ônibus certa. Caso selecionassem a errada, um jato de água cairia sobre eles. Davi, Fernanda, Giovanna, Leidy Elin, Pitel passaram para a próxima fase.

Para a segunda, os participantes deveriam escolher o crachá que abriria a porta do escritório. Giovanna, Pitel e Leidy Elin passaram para a final. Na última fase, as sisters tinham que jogar argolas nos frascos de desodorante enquanto andavam em uma esteira. Giovanna fez 10 pontos, enquanto Leidy fez 25 e Pitel 45, vencendo a prova.