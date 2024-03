Davi diz que foi agredido por Wanessa no BBB 24 - Reprodução

Davi diz que foi agredido por Wanessa no BBB 24Reprodução

Publicado 02/03/2024 11:07 | Atualizado 02/03/2024 12:00

Rio - As equipes de Davi e Wanessa se pronunciaram, neste sábado (2), após a cantora ter supostamente dado um tapa na perna do baiano enquanto ele dormia no BBB 24. Nas redes sociais, internautas chegaram a pedir a expulsão da artista.

fotogaleria

Nos stories do Instagram, os administradores da página de Wanessa disseram que a cantora não sabia que era Davi quem estava embaixo das cobertas. "Estamos acompanhando os acontecimentos das últimas horas, conscientes de que a Wanessa estava em um momento descontraído, final de festa, sequer sabia quem estava deitado na cama e não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém", começou o comunicado.

"Reforçamos que, no mesmo dia, ela foi acordada no susto pelo mesmo participante e não levantou uma possível provocação. Estamos aguardando os desdobramentos dessa situação e qualquer novidade compartilhamos aqui com vocês", avisou.

No X, antigo Twitter, a equipe de Davi também se manifestou e revelou que estão aguardando as análises detalhadas das imagens. "Acompanhamos atentamente os acontecimentos durante a madrugada de hoje e gostaríamos de expressar nosso posicionamento sobre o assunto. Reconhecemos que o Davi se sentiu com seu espaço invadido, e estamos aguardando as análises detalhadas das imagens para esclarecer completamente o ocorrido", escreveu.

"A transparência e a busca pela verdade são essenciais para resolver qualquer ocorrido. Estamos comprometidos em garantir que tudo seja esclarecido da forma mais clara possível", finalizou.

Confira:

Bom dia tropa!



Acompanhamos atentamente os acontecimentos durante a madrugada de hoje e gostaríamos de expressar nosso posicionamento sobre o assunto.



Reconhecemos que o Davi se sentiu com seu espaço invadido, e estamos aguardando as análises detalhadas das imagens para… pic.twitter.com/6nGHwNTbjO — Davi Brito (@davibritof) March 2, 2024

Na ocasião, Wanessa, que estava visivelmente embriagada após a festa, entra no quarto em que Davi estava dormindo. Ela teria feito movimentos com as mãos e um suposto soco teria atingido o baiano. Yasmin, então, avisa que era o brother embaixo da coberta e a cantora se desculpa. "Desculpa, Davi. Eu estou bem louca", avisou.