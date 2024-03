Davi revela para Alane que foi trollado no Big Fone - Reprodução/Globo

Publicado 01/03/2024 14:07 | Atualizado 01/03/2024 14:08

Rio - Davi revelou para Alane a Beatriz que foi trollado no Big Fone que tocou nesta sexta-feira (1) no "BBB 24". "Eu sei que eu estou no Paredão, eu sei que eu vou", diz o baiano. A bailarina pergunta se ele ganhou imunidade e inicialmente o baiano faz suspense.

"Não posso falar o que foi o Big Fone", afirma o brother aos risos. Ele continua e entrega a brincadeira: "Não, posso falar o que foi? Foi o Toque de Acordar."

"Ele falou o que para você no telefone?", pergunta Bia. "No Big Fone foi o Toque de Acordar, desligou na hora. Eu fiquei perturbando ali, vou mexer com a cabeça da galera, vou deixar eles ficarem pensando nas possibilidades" , explica o brother.

"Continua assim, não fala", sugere a vendedora. "Tu pensa que tu me engana, mas eu não nasci ontem. Quando tu está com o caju, já estou com a castanha aqui", diz Alane.

Big Fone toca 5 vezes até domingo

Até domingo, o telefone tocará mais cinco vezes. As primeiras fazem parte de uma brincadeira do programa e serão chamadas perdidas. No entanto, quem atender a última ligação estará no paredão. O Big Fone ainda toca às 16h, desta sexta. Sábado as ligações acontecerão às 19h e 23h. Já no domingo, o temido aparelho toca às 6h e às 17h20.

Os internautas, claro, reagiram a brincadeira. "Goste ou não, o Davi é muito BBB. Qualquer idiota teria dito que o Big Fone não falou nada, mas ele usou essa possibilidade pra pilhar seus inimigos. Isso é puro suco de joga y joga", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Incrível que esse BBB só existe por conta do Davi, a casa toda tá um caos, porque o Davi disse que "Não pode contar" o que ouviu no big fone, sendo que ele ouviu nada. Ele é muito bom", opinou outro.