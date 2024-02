Wanessa conta para Yasmin Brunet que já namorou Leandro, do KLB - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/02/2024 10:31

Rio - Wanessa lembrou do namoro com o cantor Leandro, do KLB, durante a festa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira. Ao ouvir a música "Ela Não Está Aqui" do trio, cantora contou para Yasmin que o artista foi sua primeira paixão e que os dois se conhecem desde criança.

"Meu ex-namorado. Leandro. O que está cantando, mas tudo bem, é quase meu primo. A gente cresceu junto, gosto muito da família dele. Ele também, tenho muito carinho, a gente cresceu junto", comentou a filha de Zezé di Camargo. "Conheci eles com 9 anos, a minha primeira paixão, primeira paixão da vida, Leandro", destacou.

A cantora explicou que o relacionamento entre os dois aconteceu quando ela tinha 15 anos. "Quando eu vi ele, eu tinha 9 anos, ele passou na minha frente. Só fui namorar ele com 15 anos. Criança, né? Com 15 anos ele me deu moral e a gente namorou, e aí ele começou a carreira eu tinha acabado de terminar um relacionamento", contou.

Ela ainda lembrou que cantou na banda de Kiko, Lenadro e Bruno na juventude. "A gente era muito amigo, a primeira bandinha que cantei na minha vida foi a banda deles, eles tocavam e eu era vocalista. Tenho muito carinho, como se fossem primos".