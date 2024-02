Bia leva chamada da produção do BBB 24 - Reprodução/Globo

Bia leva chamada da produção do BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 28/02/2024 16:06 | Atualizado 28/02/2024 16:11

Rio - Beatriz foi chamada no confessionário do "BBB 24", nesta quarta-feira (28), para um alerta sobre ela ter subido no palco durante os shows que acontecem na festa do programa.

fotogaleria

"Falaram que isso pode causar expulsão", disse ela, preocupada com o recado. "Me senti muito mal", completou.

"Eu pensava que era Tá com Nada. Aí que tem incoerência, nego vem aqui e come tudo, aí colocam a Bia no Tá com Nada? A Yasmin vira motivo de voto porque está perdendo estaleca, e a Bia vai para o Tá com Nada porque subiu no palco", falou Leidy. Alane comentou que não sabia que a atitude pode gerar expulsão do reality show.

"Eu não sabia também, agora eu sei. Eu achava que poderíamos ir para o Tá com Nada. Eu me senti muito mal, muito culpada", concluiu Bia

Momentos após conversar com Bia, o diretor Boninho também deu um recado aos brothers sobre as regras do jogo. "Atenção todos: infringir qualquer regra do programa, as quais vocês conhecem muito bem, de propósito, é passível de eliminação. Sigam o jogo de vocês", avisou.

Visita surpresa

Mais cedo, Alane e Beatriz foram surpreendidas ao encontrarem Deborah Secco deitada na cama do quarto Magia do "BBB 24. "Meu Deus do céu", gritou Alana. Bia se aproximou e ficou chocada com a cena.

"Deborah Secco?" , disse a sister. Em seguida as duas se jogaram em cima da atriz e abraçaram ela. "Eu posso ser demitida, pelo amor de Deus", disse Deborah.



As duas arrastaram a atriz para parte debaixo da casa e gritavam eufóricas para todos. "A Deborah Secco!".