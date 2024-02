Nono paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 28/02/2024 16:57 | Atualizado 28/02/2024 17:36

Rio - A direção do "Big Brother Brasil 24", chamou a atenção dos brothers na tarde desta quarta-feira (28), após os participantes começarem a levar punições de propósito.

"Atenção todos! Para encerrar o assunto, infringir regras do programa, das quais vocês conhecem muito bem, deliberadamente de propósito, é passível de eliminação. Fim do assunto, sigam o jogo de vocês", disse a direção aos competidores.Tudo começou com Yasmin planejando tomar "estalecadas", depois de perder 500 estalecas durante a dinâmica do Raio-X, nesta manhã. Após sequência de punições, a modelo foi chamada no confessionário. Ao voltar, a modelo ri e avisa para Pitel e Leidy que seu plano está cancelado.Logo depois, foi a vez de Beatriz ser chamada ao confessionário. A sister revelou que recebeu atenção "por ficar muito perto do palco" na última festa do reality, com Xande de Pilares e Joelma.