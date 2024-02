Alana e Bia encontram Deborah Secco no BBB 24 - Reprodução/Globo

Alana e Bia encontram Deborah Secco no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 28/02/2024 13:29 | Atualizado 28/02/2024 13:49

Rio - Alane e Beatriz foram surpreendidas ao encontrarem Deborah Secco deitada na cama do quarto Magia do "BBB 24" nesta quarta-feira (28).

fotogaleria

"Meu Deus do céu", gritou Alana. Bia se aproximou e ficou chocada com a cena."Deborah Secco?" , disse a sister. Em seguida as duas se jogaram em cima da atriz e abraçaram ela."Eu posso ser demitida, pelo amor de Deus", disse Deborah.As duas arrastaram a atriz para parte debaixo da casa e gritavam eufóricas para todos. "A Deborah Secco!".Davi chegou a sair do quarto e parecia não ter reconhecido ela e voltou para o quarto. "Esperando o Davi perguntar quem e q Deboeah Secco ... kkkk ... Maravilhosa", disse uma seguidora.