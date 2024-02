Rodriguinho diz que falas sobre alimentação de Yasmin era uma brincadeira entre os dois - Reprodução / TV Globo

Publicado 28/02/2024 09:27 | Atualizado 28/02/2024 09:54

Rio - Rodriguinho participou de uma conversa com Thais Fersoza e Ed Gama após a eliminação do "BBB 24". Entre os temas abordados, está o que mais repercutiu aqui fora durante o seu jogo: os comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. O cantor repetiu diversas vezes que não se lembrava das falas. Após assistir aos vídeos sobre a conversa com Nizan, Vinicius e Pizane e, depois, do papo com a modelo, ele quis esclarecer o que aconteceu.

"Esse meu comentário não foi para desvalorizar ela. A minha intenção foi de 'Cara, você tá falando com base no que você já viu, no que você conhece ela de fora, o que você já viu nas redes. A Yasmin não é mais uma menininha'. Eu não sei qual a referência que você está tendo. Eu falei 'cara, pra mim ela é linda'. 'Eu não tô falando do rosto' , 'ah, eu não posso falar de corpo de mulher, eu sou casado, não vou fazer isso'. O que eu quis dizer foi para ele parar com o assunto", contou. "Não lembrava mesmo, não fazia ideia".



O programa também exibiu alguns trechos em que o pagodeiro faz comentários com a sister sobre sua alimentação. "Virou uma brincadeira entre nós. Ela falava sobre isso: 'estou comendo demais, não como assim lá fora'. E virou uma brincadeira entre nós", justificou.



Rodriguinho foi eliminado do "Big Brother Brasil" nesta terça-feira com 78,23%. O paredão foi disputado com Lucas Henrique e Fernanda. Foram mais de 32 mil votos.

Rivalidade com Davi



Rodriguinho explicou que sua rivalidade com Davi começou logo nos primeiros dias de reality. Ele comentou que não gostou da justificativa do voto de Davi nele e, quando pode, revidou: "Votou em mim, eu voto em você, acho que a melhor justificativa dentro do BBB é isso", disse. "Virei Líder na sequência, coloquei ele no Paredão, e ele foi ao vivo e falou que meu jogo era fraco e que eu votei por emoção. "Eu fiquei muito bravo com isso, só que ele tem um jeitão mesmo, não era só eu, a casa inteira se irritava", completou.

Após ver que Davi ultrapassou seu número de seguidores nas redes sociais, o artista revelou para Ed Gama se os embates diretos com o baiano atrapalharam seu jogo fora da casa. "Muitas coisas que falavam na casa não entravam na minha cabeça. 'Você vai ficar perseguindo ele, ele vai ficar forte'. Isso nunca entrou na minha cabeça porque eu estou convivendo ali com ele. Muitas vezes, eu falava: 'Não é possível a galera gostar desse menino que fica gritando o tempo todo com todo mundo'. Na minha cabeça, é isso. Mas, depois eu fui amenizando essa coisa, porque eu não tenho raiva dele, nenhuma", declarou.



Sem medo do cancelamento

O cantor refletiu sobre sua eliminação durante a atração. "De repente é pela minha trajetória, por eu estar aquela hora naquele quarto ali. De repente é pelas coisas que eu falei", disse ele, que não tem medo do cancelamento. "Todo mundo pergunta: 'Mas você não tem medo de ser cancelado?'. Eu não tenho esse medo porque eu me conheço, eu sei o meu caráter e eu sei que eu erro. Eu sei que eu erro, eu sei que eu acerto. Nenhuma atitude que eu tive lá dentro me resume. Nenhuma. Porque, qualquer pessoa que entrar ali dentro, eu desafio a ter as mesmas atitudes que tem aqui fora o tempo todo", disse.

Postura nos shows

Rodriguinho comentou sua postura nos shows do reality global após ser criticado por alguns internautas. “Não curtos shows, não sou um cara que sai. Não gosto de festa. Os dias de festas eram os mais difíceis. Aqui fora, quando penso em ir em alguma festa ou show, vou com a minha esposa. Para mim, era muito louco me divertir sabendo que ela estava em casa", justificou.