Thiaguinho homenageia Rodriguinho pelo seu aniversário de 46 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 27/02/2024 17:09

Rio - Thiaguinho não se deixou abalar pelas críticas que Rodriguinho vem recebendo no 'BBB 24' e se declarou para o amigo em seu aniversário de 46 anos. Pelos stories do Instagram, o cantor desejou parabéns e admitiu estar com saudades do brother, que pode ser um dos eliminados do paredão desta terça-feira (27).