Rodriguinho opina sobre brincadeira de Davi e IsabelleReprodução

Publicado 26/02/2024 22:44

Rio - Davi e Isabelle se divertiram ao rolar de mãos dadas pelo gramado do BBB 24 nesta segunda-feira (26). Ao ver a cena, Rodriguinho, que enfrenta Lucas Henrique e Fernanda no paredão desta semana, em conversa com Pitel, opinou sobre a possível reação de sua mulher, Bruna, se fosse ele no lugar do baiano.

"Meu Deus, o que esses dois estão fazendo, gente? (...) Se minha mulher visse eu fazendo isso aí que ele está fazendo...", disse. Pitel questiona o que Davi estaria fazendo e o cantor descreveu: "Estão os dois deitados, aí dão a mão um para o outro e se rolam para baixo... meu Deus do céu", contou.

Em seguida, Rodriguinho apostou qual seria a reação de sua mulher se ele estivesse fazendo o mesmo que Davi. "Se eu chegasse aqui embaixo a Bruna ia me chutar (risos). Ela saía de dentro da grama, me dá uma bica que eu colo lá no teto", afirmou.

