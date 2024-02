Fernanda, Lucas e Rodriguinho estão no paredão do 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 26/02/2024 07:25 | Atualizado 26/02/2024 07:26

Rio - Um novo paredão foi formado na noite deste domingo (25) no "Big Brother Brasil 2024". Após a votação da líder e da casa, Fernanda, Lucas e Rodriguinho ficaram na berlinda, e algum dos três deixará a casa na terça-feira (27).



A votação deste domingo começou com a líder da semana, Beatriz, que indicou Rodriguinho direto ao paredão. O cantor é um dos participantes que ganhou a pulseira na mira do líder, junto com Fernanda, Giovanna e Michel.

"Eu já estive na mira dele... Acho que ele também me colocaria direto. E também pensando, Tadeu, em ajudar as pessoas que estão próximas de mim. Estratégico", justificou Beatriz, logo após a indicação.



Anjo da semana, Michel está imune e presenteou a amiga Giovanna com a imunidade da semana. Além disso, Isabelle, que venceu a prova de resistência com Beatriz, teve o direito de indicar alguém ao paredão, e escolheu Lucas Henrique, o Buda.



Antes de iniciar a votação no confessionário, Leidy Elin pode, ainda, colocar alguém na berlinda, devido ao Poder Curinga que conquistou na dinâmica "Perde e Ganha". A sister escolheu Fernanda.



No confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado da casa, com 9 indicações. No entanto, o funkeiro garantiu a permanência na casa mais vigiada do país por mais uma semana, ao vencer a prova Bate e Volta. Na dinâmica, os brothers deveriam escolher números, que correspondiam a pontos, e o primeiro que acumulasse 50 mil pontos sairia da berlinda.