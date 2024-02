Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Publicado 25/02/2024 16:19 | Atualizado 25/02/2024 16:24

Rio - Wanessa Camargo admitiu estar descontente com a sua participação no "BBB 24", neste domingo (25). A cantora fez um desabafo sobre sua experiência com o programa durante conversa com Lucas Henrique e Yasmin Brunet.

"Estou vivendo muita coisa que eu penso: 'O que eu estou fazendo aqui?'. As pessoas estão buscando o que eu já tenho. A gente não veio por dinheiro", disse ela. "Mas cada um tem a sua busca", avaliou Lucas. "Você tem que mostrar quem você é", incentivou a modelo.

"Eu já mostrei quem eu sou. Já estou de saco cheio. Não aguento mais ouvir um grito. Não estou conseguindo ser eu. Não estou com meus filhos, não estou com meu amor, não estou cantando, trabalhando - que é o que eu mais amo fazer. É bizarro. Não estou dançando, não estou fazendo nada o que eu gosto. Só o que eu não gosto: que é julgar os outros e ficar aqui matando tempo. E ainda estou me irritando. Porque, tipo, nas conversas, eu não consigo ter troca o tempo inteiro... Nem com as pessoas que eu gosto de conversar, eu estou conseguindo. Estou sobrevivendo por quê? Deixando meus filhos longe de mim pra quê? Sendo que eu já sei onde vai parar", concluiu Wanessa.