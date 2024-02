Internautas pedem expulsão de Beatriz após dar tapas em Lucas no 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

Publicado 25/02/2024 09:53

Rio - A festa deste sábado (25) no "Big Brother Brasil 24" rendeu nas redes sociais. Diversos internautas pediram a expulsão de Beatriz, subindo o termo "Bia expulsa" para os "trends" da rede social X, antigo Twitter.

Durante o show de Joelma, a sister bateu algumas vezes no rosto de Lucas, o Buda, enquanto este acompanhava a performance da cantora. Nas publicações, os telespectadores do reality destacaram vídeos do momento, comparando a atitude de Beatriz com outras expulsões em edições anteriores, como as de Ana Paula, no BBB 16, e Haryane, da 16ª edição.