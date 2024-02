Davi e Leidy Elin conversam no Quarto Fada - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/02/2024 18:11

Rio - Davi e Leidy Elin tiveram uma conversa, neste sábado (24), após a sister arrematar o Poder Curinga, ganhando o direito de indicar alguém para o paredão. O baiano falou sobre a divisão de estalecas que cada participante vai precisar dar para o mercado do Vip.

"Eu vi que você ganhou o Poder Curinga, você tá no VIP com a gente, eu poderia chegar e dar só a minha parte. Mas eu falei, vou dar mil, que a Leidy tá zerada", Davi explica. "Minha visão foi de te ajudar da sua parte, porque aqui ninguém tem essa obrigação".

Davi também desabafou sobre uma situação ocorrida no quarto do líder. Os dois estavam no cômodo com Beatriz e Leidy declarou que Davi era uma das suas opções para indicação ao paredão. O brother ficou chateado em ser um dos alvos da trancista.

"É um clima pesado, né?", comentou Beatriz. "É porque eu acho muita sacanagem, porque a gente ajudou, é como se a gente tivesse ajudando ela a ter esse Poder, né? Quando ela tiver oportunidade de indicar o Paredão, eu que me dispus a dar mil estalecas minha e o Matteus só queria dar 640, eu que falei 'bora dar mil porque Leidy não está dando nada', aí ela vai. Eu acho f*da, mas é jogo. Eu vou para o jogo", Davi disse na ocasião.

Para se defender, Leidy Elin falou que não havia mudado a forma de tratar Davi e também afirmou que apesar de estar na lista, o baiano não é sua primeira opção de voto.

"Davi, foi o que eu falei para você lá em cima, eu só estou me preparando para o pior, mais nada. Se qualquer pessoa zerasse o Poder Curinga, como aconteceu semana passada, eu daria. Bia também semana passada não tinha pra dar na Xepa", ela se explica.

"O nome disso é empatia. Pra mim, é empatia, em relação à comida. É o meu ponto de vista", Leidy Elin aponta. "Você não é a minha primeira opção de voto, é isso que eu tô falando. O que eu faço pra poder votar? Vou fazer o meu top 10, quem tá fora do meu top 10, eu voto", ela diz.