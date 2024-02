Michel - Reprodução/Globo

MichelReprodução/Globo

Publicado 24/02/2024 16:00 | Atualizado 24/02/2024 16:07

Rio - Michel venceu a Prova do Anjo do "BBB 24", neste sábado (24). Ele está imune e poderá imunizar outro participante na formação do Paredão, que ocorre no domingo (25). É a terceira vez seguida que o brother ganha a dinâmica.

fotogaleria

A prova era de habilidade e envolvia tempo. Os concorrentes foram escolhidos por meio de um sorteio. Ficaram de fora: Raquele. Isabelle, Alane, Lucas e Davi.