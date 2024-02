Fernanda - Reprodução/Globo

FernandaReprodução/Globo

Publicado 23/02/2024 17:01 | Atualizado 23/02/2024 17:49

Rio - Fernanda chorou nesta sexta-feira (23) por ter perdido a Prova do Líder e desabafou com Rodriguinho. "Fiquei pensando se fosse o Celo lá, meus filhos. E eu não consegui", disse ela em referência à dinâmica da prova, que envolvia ficar abraçado com a sua dupla.

fotogaleria

"Você não tem que se culpar por isso. Você tentou", tranquilizou ele. A confeiteira disse que precisava do dinheiro da prova, mas ele reforçou que o resultado não dependia só dela. "Você já venceu. Estão com medo de você", continuou o cantor.

"O respeito que você ganhou nas ultimas semanas, ninguém ganhou. As pessoas estão até agora sem entender o que aconteceu. A casa já percebeu que ficar atrás de você é perseguição", concluiu ele.