MC Bin LadenReprodução/Globo

Publicado 23/02/2024 11:29 | Atualizado 23/02/2024 11:35

Rio - MC Bin Laden conversou com Alane nesta sexta-feira (23) sobre a próxima formação do Paredão. Na ocasião, ele disse que a casa toda está contra ele e que deve cair na próxima berlinda.

"Meu jogo é o mais perigoso, porque eu posso ficar indo e voltando do Paredão toda semana. Eu só fico na casa se o público quiser que eu fique. Se o público achar legal esse lance de ser o fofoqueiro da casa, de ser o cara das confusões. Se o público não quiser, o primeiro Paredão que eu bater...", desabafou.

"Tu acha que vai?", questionou Alane. "A casa toda está virada contra mim. Mesmo que as pessoas falem: 'Ah, você não é a primeira opção de tal pessoa'. Mano, as pessoas blefam o tempo todo aqui. Ainda mais para as pessoas que são próximas a mim, pra eu não ficar sabendo", concluiu ele