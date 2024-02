Wanessa Camargo - Reprodução/Globo

Publicado 20/02/2024 11:07

Rio - Wanessa Camargo conversou com Lucas Henrique e Yasmin nesta terça-feira (20), sobre a briga entre MC Bin Laden e Michel após o Sincerão e comparou as atitudes do cantor com as de Davi.

"Mas, a gente é incoerente o tempo inteiro também sou incoerente às vezes. Eu às vezes, por exemplo, estou vendo agora: a coisa que mais me chateou no Davi foram os gritos dele. Cara, o Bin está fazendo igual. O Bin ele se descontrola também. Da mesma forma que eu fiquei assim com o Davi, eu estou assim com o Bin agora. Pô, você fala com o Bin e vai receber grito na cara?", disse a artista

Em seguida, Yasmin tentou defender MC Bin Laden. "É, mas é que cada pessoa libera de um jeito. Tem gente que chora, tem gente que quer ficar sozinho, tem gente que grita", falou ela. "É, mas eu não gosto. Parece que vai para cima. Dava impressão que ele ia para cima do Michel. Não pode gente. A gente tem que aprender a se controlar, respirar, sair fora. Não somos crianças, gente", concluiu a cantora.