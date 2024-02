Rodriguinho nega para Yasmin Brunet que falou sobre seu corpo - Rede Globo

Publicado 19/02/2024 21:46 | Atualizado 19/02/2024 21:49

Rio - Yasmin Brunet conversou com Rodriguinho na tarde desta segunda-feira (19), na área externa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, e o cantor disse não lembrar de ter feito parte da conversa sobre corpos femininos no início do reality

"Eu sempre falei isso, até para as meninas do quarto. Quando o Pizane falava que tinha vergonha, você lembra disso aí? Eu não me lembro de ter participado desse papo", afirma Rodriguinho. Yasmin continua: "O Pizane falou: 'O Rodriguinho e eu não comentamos nada'. Ele falou isso. Só que a parada dele era ele não ter se posicionado, até que no discurso de saída o Tadeu [Schmidt] falou: 'Você poderia ter se posicionado'"."Nunca dei... Nunca... Até porque a gente é malandro, né", disse o pagodeiro."Esse negócio de ele não se posicionar, eu entendo ele. Tem coisas que são tão absurdas que você fica pensando ‘não vou nem responder essa merd*", completou a modelo."Quando eu vi qualquer assunto desse tipo, eu falava tipo: 'Onde quer chegar com esse assunto? Você está sendo filmado, está achando que a pessoa não vai saber que falou dela?'. São umas coisas muito rídiculas, só que é o seguinte, eu acho que só se foi isso que você está falando, a pessoa que fala isso, fala em outros lugares", disparou Rodriguinho."Lógico, está falando para o Brasil todo ver. Qual a diferença de falar no meio da casa? É muito burro, cara. O Brasil pode saber, mas a pessoa não. Não faz sentido isso", reforça a modelo. O brother ainda afirma: "Mas não é para você se preocupar com isso, né, Yasmin? Você fica triste, eu sei."O assunto voltou à tona nesta madrugada após Lucas contar para Yasmin sobre os comentários feitos por Nizam sobre seu corpo, em um papo que aconteceu no Quarto do Líder, durante o reinado de Rodriguinho, no dia 13 de janeiro.