Salgadinho e mulher de Rodriguinho trocam farpas na web - Reprodução do Instagram

Salgadinho e mulher de Rodriguinho trocam farpas na webReprodução do Instagram

Publicado 17/02/2024 12:18 | Atualizado 17/02/2024 12:25

Rio - Salgadinho e Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho, bateram boca através do Instagram, nesta sexta-feira. O ex-vocalista do Katinguelê, que já declarou apoio a Davi, brincou na rede social que não fará mais comentários sobre o "Big Brother Brasil 24" e cantarolou a canção a "Bilu bilu", de Pablo, lembrada pelo motorista de aplicativo na casa mais vigiada do Brasil.

fotogaleria

"Vocês estão vendo que eu estou comentando bastante aí o 'BBB', mas agora levei a banca da produção aí, que eu estou falando demais, então agora já que eu falei bastante, vou dizer que não estou torcendo para ninguém do BBB, tá? Vou falar só de música agora, vou cantar uma música pra vocês aí, pra ver se vocês vão curtir, porque né?", disse ele, antes de entoar um trecho de "Bilu bilu".

A mulher de Rodriguinho não curtiu a publicação do pagodeiro, que é amigo de Rodriguinho há anos, e soltou o verbo. "Espero sinceramente que você não tenha a audácia de vir à minha casa após todos esses comentários. E muito menos se faça de 'amigo' do meu marido. Obrigada!". O cantor rebateu: "Não vou te responder em respeito aos mais de 35 anos que eu conheço o Rodrigo", pontuou.

Na mesma publicação, Salgadinho revelou que foi bloqueado por Bruna nas redes sociais. "Espero que a esposa do Rodrigo, que bloqueou meus comentários para respondê-la, entenda que declaro apoio para quem eu bem entender e espero que respeite isso".

No perfil "Segue a Cami", do Instagram, o artista se defendeu e disse que nunca fez comentários negativos em relação a Rodriguinho. "Nunca houve comentários meus negativos, ou positivos em relação a Rodrigo em nenhum lugar, apenas postei um vídeo cantando 'Bilu' (música de Pablo) que Davi gosta, é difícil abdicar das minhas opiniões sobre o 'BBB' por causa de pressões aqui fora, não acho justo. Eu vi que a Luiza Brunet apoia a filha, mas não as falas da filha, eu nem disse se concordo com as falas do Rodrigo, porque não me sinto no direito", frisou.