Mani Reggo e Davi - Reprodução/Instagram

Mani Reggo e DaviReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 16:08 | Atualizado 16/02/2024 16:09

fotogaleria

Apesar disso, o próprio Davi falou dentro do reality show na madrugada desta sexta-feira (16) que sua relação com a sister é só de amizade, pois a mulher da sua vida é a Mani.A comerciante postou um vídeo gravado com ele antes do confinamento e desabafou no Instagram nesta sexta-feira (16)."Por que algumas pessoas insistem em desvalidar a relação? Muitos usam os seus parâmetros para medir a beleza e os sentimentos dos outros.", iniciou ela."É difícil aceitar um amor entre pretos, um corpo fora do dito e julgando padrão social e sem interesse financeiro. Fingem não enxergar uma relação construída a base de muito companheirismo, trabalho, afetividade, respeito e amor. Sim, sou muito feliz com a minha vida, com meu corpo e com a minha relação", completou.Davi e Mani estão juntos há quase dois anos e, além de ser motorista de aplicativo, ele ajudava a mulher na barraca de lanches que ela tem em Salvador."Obrigada por todas as mensagens de carinho e apoio, vou dizer com orgulho gratidão porque sao muito mesmo", concluiu ela no desabafo.