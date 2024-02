Wanessa recorda vivência de tantra com Dado Dolabella - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/02/2024 07:21 | Atualizado 16/02/2024 15:01

Rio - Wanessa fez uma revelação íntima durante uma conversa com Beatriz, Alane e Deniziane na área externa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta sexta-feira. A cantora contou que já teve uma vivência de tantra com o namorado Dado Dolabella. Ela ainda recordou que foi nesta situação que os dois foram fotografados juntos pela primeira vez após reatarem o namoro em 2022.

"É muito mais que sexo, é sobre você se conhecer, tirar essa vergonha, essas barreiras que você tem as vezes. Vai te destravar", disse a artista, que falou sobre a vivência que fez.

"Eu fiz uma uma vivência de tantra num festival na Chapada dos Veadeiros (GO). Foi lá que fizeram a primeira imagem de mim e do Dado juntos...A gente estava fazendo um exercício juntos e eu chorei. Eu chorava. Você vai destravar coisas que você nem imagina", comentou a filha de Zezé di Camargo.