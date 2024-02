Boninho faz pegadinhas com Leidy e Michel após teorias sobre troca de microfones - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2024 20:07

Rio - Boninho contou nesta quinta-feira (15), no Instagram, que planejou mais pegadinhas com os brothers do "BBB 24". Após Leidy Elin teorizar que Davi seria um dos favoritos por trocar o microfone com frequência, o "Big Boss" resolveu chamar a sister para mais trocas do aparelho. Agora, para confundir ainda mais os participantes, o diretor estenderá a brincadeira para Michel.