Matteus e Deniziane discutem a relação no BBB 24Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 15/02/2024 08:41

Rio - A relação de Matteus e Deniziane ficou estremecida, na noite desta quinta-feira, no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Em conversa com a sister, o gaúcho admitiu que ficou desconfortável com uma comentário dela e chegou a avaliar uma pausa no affair.

Tudo começou com uma brincadeira de Alegrete e Davi, que apareceram no quarto usando brincos colados por Isabelle. Na ocasião, Lucas Henrique comentou: "O Alegrete não ficou legal de brinco, não". Já Deniziane reagiu: "Eu não falo mais nada". Matteus não rebateu as críticas e deixou o local. Durante a festa, Deniziane desabafou com Alane e disse que sente que não é recíproca com Matteus.

Horas depois, o brother chamou Deniziane para conversar no quarto. "Hoje aconteceu uma coisa pequena, eu entrei no quarto, entrei numa boa, criei bastante expectativa positiva sobre aquilo. Aí entrei no quarto, pus uma coisinha diferente e falaram aquilo. Sei que não falaram por maldade, às vezes no impulso, um deboche sem peso, mas aquilo pra mim ficou...Eu só me recolhi, fiquei quietinho, tirei (o brinco) e fiquei ali", disse. "Fiquei um pouquinho desconfortável com o assunto, não vou negar, tanto que fiquei quietinho, não sou reativo", completou.

Deniziane, então, pediu para Matteus pontuar caso ela faça algo que o magoe e revelou a angústia que tem sentido ultimamente. "Já tem um tempo que estou angustiada porque acho que não estou conseguindo ser recíproca com aquilo que você me dá. Você é uma pessoa carinhosa, que elogia, é cativante. E eu não consigo, às vezes, retribuir tudo aquilo que você me dá. E aí eu não consigo ser eu".

Durante a DR, o gaúcho esclareceu: "Eu estou tentando ser ao máximo parceiro, independentemente de ficar ou não. Te admiro como pessoa antes de ficar contigo...Se eu for ver, até eu mesmo já notei que se acontece de novo e fica uma coisa chata, quem vai chegar para ti e dizer: 'olha, vamos dar uma segurada', vai ser eu. Se tu achar interessante a gente parar, a gente para. Só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém", destacou.

A sister explicou: "Aqui tudo é muito intenso. A gente não entende as coisas que sente. E por eu estar abitolada desde o início de que eu não quero casal, quando acontece esse tipo de coisa que desvirtua do meu caminho, eu meio que duvido das coisas, volta aquela dúvida inicial". Matteus sugeriu de dormir em outro local. "Não precisa disso... Meu medo é machucar você", pontuou.