Dennis DJ vai se apresentar no ’BBB 24’ na sexta-feiraDivulgação

Publicado 14/02/2024 14:16 | Atualizado 14/02/2024 14:24

Rio - A festa do líder Lucas Henrique acontecerá nesta quarta-feira (14) no "BBB 24" e terá como tema a "hora do recreio", já que Lucas é professor de capoeira. Em um momento especial da celebração, uma apresentação de capoeira promete deixar tudo ainda mais à cara de seu anfitrião.

Na próxima sexta (16), os brothers vão ganhar outra festa, desta vez com a apresentação de Dennis DJ, que promete um repertório cheio de hits e com uma mistura de ritmos para não deixar ninguém parado.