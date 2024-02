Ludmilla reúne multidão em seu bloco no Rio de Janeiro - Luciola Villela / Riotur

Publicado 13/02/2024 14:00 | Atualizado 13/02/2024 14:46

Rio - Os fãs de Ludmilla sofreram com o forte calor e a cantora precisou encerrar o 'Fervo da Lud', nesta terça-feira (13), antes do horário previsto. Muitas pessoas passaram mal e precisaram de atendimento. Após o ocorrido, a cantora se pronunciou através de seu Instagram. A sensação térmica chegou a 43 ºC.

"Eu chorei, vocês viram? Foi com muita dor no coração que encerrei o trio antes da hora, porque o sol estava muito forte, gente. Tinha muita gente passando mal, com calor, então tive que acabar antes."

"Me desculpem mesmo, do fundo do meu coração. Vocês sabem que eu sou do fervo. Mas pela segurança e integridade de vocês, eu optei por acabar antes. Mas muito obrigada!".

"Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei ser tão amada assim. É uma sensação que eu queria tentar explicar para vocês, de ver aqueles rostinhos todos olhando para mim. Todo mundo se preparou, acordou cedo para estar lá. Estou muito feliz", revelou Ludmilla.