Davi, Isabelle e Marcus estão no paredão do 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2024 22:19 | Atualizado 11/02/2024 22:54

Rio - O oitavo paredão do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (11), e Davi, Isabelle e Marcus estão na berlinda. Um dos participantes deixa o reality show nesta terça-feira (13). O voto do público é para eliminar.

Entenda a dinâmica:

Dono do colar do anjo, Michel ficou imune e imunizou Giovanna. "Conversei com meus aliados e acho que o colar vai fazer mais efeito com a Giovanna".



O líder, Lucas, teve que escolher entre suas opções para o Na Mira do Líder. O carioca optou por mandar Davi para o Paredão."Por essa atitude de falta de posicionamento, eu indico o Davi".



A votação de hoje foi aberta e os brothers tiveram que votar na sala do reality. Marcus, Fernanda e Wanessa foram os mais votados. Como só três participantes foram votados, coube ao líder escolher o quarto emparedado. Assim, o líder Lucas escolheu Isabelle para a berlinda.



Após emparedar Isabelle, o líder teve que salvar um participante da berlinda. O carioca salvou Wanessa do Paredão.



Na prova bate e volta, Fernanda, Marcus Vinícius e Isabelle disputaram. Apenas um participante poderia se salvar do Paredão. Fernanda ganhou a prova.