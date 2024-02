Davi cogita desistir - Reprodução/Globo

Davi cogita desistirReprodução/Globo

Publicado 11/02/2024 08:59 | Atualizado 11/02/2024 09:06

Rio - Davi chorou na manhã deste domingo (11), no "BBB 24" e cogitou desistir do programa. Ele não apertou o botão porque estava vermelho e não poderia ser acionado.

Além disso, também foi consolado por Isabelle, que o convenceu a continuar no jogo. Pelo menos, até o momento. "Tô pensando em apertar o botão", disse ao acordar Isabelle para conversar.

"Isa, eu vou meter o pé. Estou falando sério. Não aguento mais não. Não aguento mais. As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas, só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que meu emocional está abalado e está me causando danos físicos. E se eu infartar? E se eu tiver um AVC? E a minha saúde?", continuou.

"É muita coisa que fica... Nossa cabeça não para aqui dentro. Às vezes, eu não durmo. Eu nunca tive esses tipos de problema de dormir. Às vezes, a gente aguenta sozinho as coisas, mas não dá mais. Tem hora que não dá mais, Isabelle. Eu vou apertar esse botão e vou embora. Eu vou ter que ir, é minha saúde, não estou aguentando mais. Isso que eu estou sentindo podem ser coisas psicológicas, coisas emocionais, e eu tenho que me cuidar. Primeiro eu, depois o dinheiro. Dinheiro pra mim não importa", avaliou.

"Não, Davi. Você não vai fazer isso. Você chegou até aqui. Jamais. Não existe essa possibilidade. Eu consigo te entender, porque eu também sinto, às vezes, isso. Um julgamento, alguns tipos de olhares, enfim. Mas deixa eu te falar, você está aqui por você, pela sua família", respondeu ela. Em seguida, ele saiu da casa e foi chorar no jardim da casa.

SUSPEITA DE DENGUE

Os participantes e os internautas tem se preocupado com a saúde e bem-estar de Davi, que tem passado mal deste sexta-feira (09). Entre os sintomas, ele está com diarreia e falta de apetite. “Não estou com febre, não. Eles [a produção] viram tudo lá. Tá estranho, né? A médica falou para eu beber bastante água”, ele afirmou.

O caso do rapaz levantou suspeita de dengue entre o público, devido ao aumento no número de casos da doença desde o início do ano. "Aqui nos estúdios Globo, diariamente, a equipe do Big Brother está empenhada em fazer tudo o que for possível para manter vocês protegidos. Mas também a gente precisa da conscientização de vocês aí dentro. Então, na despensa tem repelente. Sempre que for possível, lembrem de passar nas áreas expostas do corpo e chamem a atenção para isso", orientou o apresentador aos brothers.