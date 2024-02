No 'BBB 24', Yasmin Brunet relembra preparação para desfilar no Carnaval - Reprodução / Instagram

No 'BBB 24', Yasmin Brunet relembra preparação para desfilar no CarnavalReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2024 19:51 | Atualizado 10/02/2024 19:58

Rio - Yasmin contou neste sábado (10), durante conversa na piscina do "Big Brother Brasil", como se preparou para desfilar em uma escola de samba no Carnaval do ano passado. A modelo deu detalhes da sua dieta e exercícios.

fotogaleria

"Comecei a malhar muito pesado e comecei a fazer aula de samba todo dia, duas vezes por dia. Eu não tinha perna para isso. Toda dolorida", contou Yasmin. "Eu não queria emagrecer, de jeito nenhum, eu queria ter o que eu estava, só que ficar mais dura. Eu comia muito! Te juro, muito, muito, muito! Muito carboidrato", afirma.



"Eu chorava para comer. Eu não aguentava. Quando eu via a quantidade de comida que eu tinha que comer na minha frente, eu ficava desesperada que não entrava tudo", declarou. "Comecei a malhar muito pesado e comecei a fazer aula de samba todo dia, duas vezes por dia. Eu não tinha perna para isso. Toda dolorida", contou Yasmin. "Eu não queria emagrecer, de jeito nenhum, eu queria ter o que eu estava, só que ficar mais dura. Eu comia muito! Te juro, muito, muito, muito! Muito carboidrato", afirma."Eu chorava para comer. Eu não aguentava. Quando eu via a quantidade de comida que eu tinha que comer na minha frente, eu ficava desesperada que não entrava tudo", declarou.

A modelo contou que a ideia era secar a gordura do corpo e detalhou a quantidade de proteínas e carboidratos por refeição. "Eu emagreci muito. Não tinha bunda quase".



Yasmin recorda o treinamento pesado para dançar nos desfiles. "Aula de samba queima muito! É sinistro", menciona. "Você gostava?", pergunta Michel. "Amava... Mas duas por dia? É sinistro. Ainda malhando", conta.



A filha de Luiza Brunet ainda contou que ficou com bolhas nos pés. A sister recorda que participava de todo o desfile e que passava a noite na Sapucaí.