Davi e Giovanna protagonizam desentendimento na XepaGlobo/Fábio Rocha

Publicado 12/02/2024 11:27 | Atualizado 12/02/2024 11:35

Rio - Após a formação de paredão na casa , o clima tenso demorou para ser desfeito. Na madrugada desta segunda-feira (12), alguns brothers estavam conversando sobre a divisão de comida na Xepa para Davi, que não está comendo carne. Matteus sugeriu que o baiano ficasse com os dois ovos que sobraram, mas Giovanna foi enfática ao se dizer contra.

"Faz assim, pega esses dois ovos e o teu pacote de bolachinha tu divide entre todo mundo", falou Matteus. "Fechou", concordou Davi. Em seguida, o gaúcho perguntou a opinião dos outros brothers que estavam na mesa: "Pode ser?". Giovanna, que estava se aproximando, discordou da proposta feita, pegando a todos de surpresa. "Não", respondeu.

"O ovo é de todo mundo e eu não vou abrir mão por causa de biscoito", rebateu Giovanna. "Mas é que ele não come carne", interviu Deniziane. "Ele não come carne, vai comer só arroz e feijão", reforçou Matteus. "Eu vou dar mais duas bananas. Um pacote de biscoito e duas bananas", tentou negociar Davi.

Percebendo que Giovanna não iria ceder, Davi pediu para Matteus esquecer a ideia. "Todo mundo ganhou ovo e todo mundo come carne", tentou Deniziane, mais uma vez. Mostrando que não ia mudar de opinião, Giovanna disse que preferiria que fizesse uma farofa com os ovos sobressalentes.

Mais tarde, o assunto continuou a render e, enquanto conversava com Matteus, Beatriz, Alane, Marcus e Leidy na sala, Deniziane explicou a situação e disse não concordar com Giovanna. "Tem dois ovos sobrando que são para o geral. Eu falei: 'gente, deixa ele comer, porque ele não come carne. É mais do que justo. E a parte da carne dele a gente está comendo'".

"Aí ela [Giovanna falou]: 'não concordo, eu acho que tem que deixar o ovo aí, porque é mais importante que o biscoito'", continuou Deniziane. "E ela come a carne dele [do Davi]. Isso é legal, né? Ah tá", reagiu Beatriz. "Achei desnecessário", comentou Alane.

Em seguida, Davi passou pela sala e foi chamado pelos brothers. Alane ofereceu um ovo dela para o baiano em troca de duas bananas e, logo em seguida, Beatriz sugeriu uma votação entre as pessoas da Xepa para a doação dos ovos, mas Davi disse que não quer brigar por causa disto.

