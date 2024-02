Gil Do Vigor - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2024 09:33

Rio - Mostrando que se mantem antenado ao 'Big Brother Brasil', Gil do Vigor revelou para quem vai sua torcida no paredão formado nesta semana no reality . Neste domingo (11), além de revelar que prefere a saída de Marcus da casa, o economista também comparou sua trajetória com a de Davi no 'BBB'.

"Os protagonistas estão no paredão. Fica Isabelle e Fica Davi. Gosto muito do Marcus, um grande menino mas é isso. E o pior gente, eu sonhei que ele havia sido eliminado e comentei com minha amiga @_reclamona_, mas sei que ele terá um pós muito lindo, ele merece", escreveu Gil no X, antigo Twitter.

Após dar sua opinião, o ex-'BBB' foi criticado e questionado por sua opção de voto. Em seguida, Gil usou a rede social para responder estes comentários e comparou sua trajetória com a de Davi no reality show. "Gente, eu tenho meu pódio e entendo o pódio de vocês. Sou fã de 'BBB', assim como vocês e é isso gente. Davi passa muita coisa que eu passei, até a caganeira…", disse.

Gosto muito do Marcus, um grande menino mas é isso. E o pior gente, eu sonhei que ele havia sido eliminado e comentei com minha amiga @_reclamona_ mas sei que ele terá um pós muito lindo, ele merece. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 12, 2024