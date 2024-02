Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do ’BBB 24’ - Reprodução

Marcus Vinicius é o oitavo eliminado do ’BBB 24’Reprodução

Publicado 14/02/2024 07:25 | Atualizado 14/02/2024 08:56

Rio - Marcus Vinicius se tornou o oitavo eliminado do "BBB 24" na noite desta terça-feira (13). O comissário de bordo teve 84,86% dos votos para deixar a casa em disputa contra Davi (12,07%) e Isabelle (3,07%). No total, o paredão teve 35.406.748 votos.

Em seu discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt exaltou a amizade de Davi e Isabelle, além de ter reforçado que Marcus não cometeu erros graves no programa e que sua história no reality show foi muito bonita. O apresentador ainda perguntou "e se" Marcus não tivesse ajudado Buda a ganhar a liderança. Vale lembrar que ao se tornar líder, Buda salvou Wanessa Camargo da berlinda e não Marcus, que foi quem o ajudou a se tornar líder.

Beatriz e Leidy Elin choraram muito quando Marcus foi eliminado. As duas eram grandes aliadas do agora ex-brother. "Tentei fugir de alguma forma quando percebi que os outros grupos iam para cima de mim. Mas a dinâmica da semana também não ajudou muito. Estou com meu coração tranquilo e muito feliz de ter vivido essa experiência. Não vou mentir, senti que poderia ser meu último dia, então aproveitei tudo. Porque isso significa muito para mim", disse Marcus ao apresentador Tadeu Schmidt.