Rodriguinho critica Davi no BBB 24Reprodução/Globo

Publicado 14/02/2024 15:23 | Atualizado 14/02/2024 15:25

Rio - Rodriguinho disse em conversa com Fernanda, nesta quarta-feira (14), no BBB 24 que Davi mudou o discurso após voltar dos últimos paredões.

Eles cogitam deixar o baiano "descansar" um pouco na próxima formação, pela força que tem tido cada vez que volta.

"Mas o Davi chega, gente... A gente já tentou cinco vezes. Aí eu acredito que vira aquela coisa mesmo de 'vamos pegar no pé dele' e o Brasil 'ah, não vamos tirar esse menino não'. Ainda mais agora que ele mudou o discurso né? Agora o discurso é 'sou o garotinho que quero ser médico', 'sou o garotinho humilde que vim da Bahia e quero mudar vida da minha mãe'", disse o pagodeiro.



"Ele entendeu, né? Você percebe que ele entendeu o que ele tem que fazer", opina Fernanda. "Lógico que ele entendeu. Ele está bonzinho, está cantando", respondeu o cantor.

"E ele [Davi] percebeu uma parada em relação a mim: 'Não vou ficar brigando com ele, vou me dar bem com ele'. Porque toda vez que ele passa ele fala comigo, brinca comigo: 'e aí, seu Rodrigo...'", diz Rodriguinho.