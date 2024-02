Deniziane termina relacionamento com Matteus no BBB 24 - Reprodução/Globo

Publicado 15/02/2024 17:32 | Atualizado 15/02/2024 18:13

Rio - Deniziane chamou Matteus para uma DR na área externa da casa do BBB 24, nesta quinta-feira (15) e decidiu por um ponto final na relação.

"Sinto que não quero perder isso bonito que a gente tem, foi genuíno, mas eu queria tentar talvez lá fora porque aqui eu tô numa pressão de jogo muito grande e como entrei muito bitolada em não fazer casal, todos os dias me questiono sobre isso ", iniciou ela.



A sister seguiu dizendo que acha que isso está interferindo também na entrega e na relação dos dois.



"Queria tentar não ser um casal aqui dentro porque eu gosto muito de você Matheus, de verdade, você é um cara que é perfeito, só que acho que aqui estou nessa cobrança interna o tempo todo e aí eu não consigo ser eu", continuou.

Ane explicou que por estar preocupada com isso, não está conseguindo ser ela no dia a dia. "Estou mais pensativa, não tô conseguindo me entregar, fico meio dividida, não é com você, é porque aqui eu tenho essa preocupação. E não que isso vá mudar porque a gente já criou uma relação, mas acho que vou tirar esse peso, de ter que estar 100% com você também".



O gaúcho esperou ela terminar de falar e opinou: "Tudo bem, eu deixei isso bem claro para ti e acho interessante da a sua parte. Gosto muito de ti, não vou negar. O que a gente construiu aqui não foi nada forçado e te peço desculpas se fiz alguma coisa que não tenhas gostado. Eu cheguei aqui também com o intuito de não ficar com ninguém, mas aconteceu ".

Nas redes sociais, muita gente acredita que a sister terminou por não curtiu o visual dele após tirar a barba. O asssunto entrou para os mais comentados do X, antigo Twitter.

Matteus chora após término

O gaúcho ficou abalado após a DR com Deniziane e chorou no quarto Fadas. O brother afirmou que não "irá dormir na mesma cama que a sister". Ao vê-lo chorando,Leidy Elin pergunta: "Que foi? Se estressou com a Ane?"

"Não, mas está de boa. É só que eu sou assim mesmo, chorão...Não é nada, nada. A gente se resolveu, está tudo certinho", explica o gaúcho.

Beatriz também entra no quarto e aconselha o brother: "Matteus, pensa assim: em abril o programa acaba. A gente tem uma vida inteira lá na frente."

Mais tarde, Deniziane também chorou em conversa com as amigas e desabafou: "Não quero fazer ele sofrer. Não quero magoar ele e agora ele tá chorando", disse ela.