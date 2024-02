Rodriguinho se surpreende e discorda sobre Alane parecer com Bruna Marquezine - Reprodução / Rede Globo / Instagram

Publicado 15/02/2024 17:01 | Atualizado 15/02/2024 17:44

Rio - Rodriguinho se impressionou ao descobrir que Alane se acha parecida com a atriz Bruna Marquezine e julgou a sister. Durante conversa com Fernanda e Pitel, no quarto Gnomo, no "Big Brother Brasil", nesta quinta-feira (15), o cantor contou que não vê semelhanças entre a participante do reality e Bruna.

"Hoje eu vi ela falando uma parada que eu falei: 'cara, eu não sei se eu dou risada ou se eu estou sendo chato'. Falaram alguma coisa do cabelo dela, [ela disse]: 'não, esse cabelo eu tinha, mas me chamavam muito de Bruna Marquezine e eu não queria ser sósia de ninguém. Eu falei: 'Ah, meu Deus do céu'", ironizou o artista.



"Que drama, né?", disse Fernanda. "Que droga parecer com a Bruna Marquezine", ironizou Pitel.



Rodriguinho explicou que acha Alane bonita, mas não parecida com a atriz. "Será que eu sou muito chato? Sabe quando você pensa que a pessoa está brincando? Ela está brincando, não é possível. Ela é bonita, acho ela uma mulher bonita, mas acho nada a ver com a Bruna Marquezine. A Alane é muito bonita, mas nunca passou pela minha cabeça (a semelhança)".



Alane, em seu vídeo de apresentação para o "BBB 24", falou sobre ser chamada de "Marquezine do Pará": "Houve um momento em que fiquei receosa com isso porque sempre quis fazer minha carreira de atriz dar certo e pensava: 'Será que vão querer alguém parecida com ela?' Não queria ser sósia de ninguém. Hoje, ressignifiquei. As pessoas falam isso como elogio, e é um baita elogio, uma grande atriz que está representando o Brasil. Nunca chegou nela, mas espero que agora chegue", disse.

