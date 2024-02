Raquele vence a prova do líder - Reprodução de vídeo / TV Globo



Rio - Raquele venceu a prova do líder do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, pela primeira vez, na noite desta quinta-feira. A disputa envolveu agilidade, sorte e estratégia.

Na primeira etapa da prova, realizada em dupla, os brothers deveriam fazer um circuito: que encher uma bandeja de copos com líquido, equilibrar-se ao longo do trajeto e despejar o conteúdo restante em um recipiente. Michel e Raquele levaram a melhor. Na segunda fase, os dois se enfrentaram. Quem encontrasse a bolacha com a frase premiada, era o novo líder. Raquele encontrou e venceu a prova.

Com a vitória, a doceira pode escolher seis participantes para integrarem o VIP. Os eleitos foram: Michel, Giovanna, Pitel, Isabelle, Rodriguinho e Fernanda.

Em conversa com Pitel e Rodriguinho, a doceira revelou quais participantes deseja colocar na 'Mira do Líder', nesta sexta-feira. "Na minha cabeça está para dar a pulseira: Alane, Deniziane, vou dar uma para o Matteus e uma para a Wanessa".