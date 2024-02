Michel é o novo anjo do BBB 24 - Rede Globo

Michel é o novo anjo do BBB 24Rede Globo

Publicado 17/02/2024 14:56 | Atualizado 17/02/2024 15:27

Rio - Michel venceu a prova do anjo neste sábado (17), no "Big Brother Brasil 24". O brother está imune, ganhou um carro 0km e ainda vai colocar uma pessoa no Paredão, que será formado no próximo domingo. O professor convidou Giovanna, Raquele e Yasmin para o almoço do anjo.

Na primeira etapa da prova, brothers e sisters jogaram em dupla: enquanto um indicava o caminho por comando de voz, o outro deveria percorrer um labirinto e buscar cartelas com letras para, no final, formar a palavra "Equinox". Vencia a dupla que cumprisse a etapa mais rapidamente e quem fez o menor tempo foram Michel e Giovanna.



A dupla disputou a última etapa da prova onde quem escolhesse a chave selecionada, vencia e levava o carro.

Para o castigo do monstro, Michel optou por indicar Alane e Beatriz. As sisters perdem 300 estalecas e vão se vestir de biscoito mágicos. Sempre que tocar a música do Monstro, os castigados deverão ir para o gramado e biscoitar ao lado do irmão, um Biscoitão gigante.