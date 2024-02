Dennis DJ brinca com participantes durante festa do ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Dennis DJ brinca com participantes durante festa do ’BBB 24’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/02/2024 09:37

Rio - Dennis DJ trollou os participantes do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, durante sua apresentação no reality show, na noite desta sexta-feira. O artista tocou uma mixagem que tinha o som do Big Fone e enganou alguns brothers da casa. Davi, Alane e Fernanda realmente acharam que o telefone tinha tocado e correram em direção ao aparelho.

fotogaleria

Após notarem que era uma pegadinha, eles se divertiram. "Sacanagem", reagiu Davi. Alane disparou: "Tenho um alvo aqui, não dá pra brincar". Logo depois, Dennis tocou a música 'Quando o Dj Mandar'.

No X, antigo Twitter, os internautas repercutiram a pegadinha de Dennis. "Muito bom", disse um. "Obrigada por isso, Dennis DJ", comentou outro. "Essa do Big Fone no meio do show foi coisa de gênio. Aí vou ter que elogiar o Dennis DJ", afirmou uma terceira pessoa. Os usuários da rede social também recordaram que o DJ tocou a mesma música no "BBB 21" e os brothers na época também caíram na pegadinha.

Veja:

Brothers saem correndo para o Big Fone após um alarme falso de Dennis DJ.#BBB24 pic.twitter.com/0BshcRibkw — Alba Graciani (@GracianiAlba) February 17, 2024

Os brothers todos correndo por que o Dennis dj colocou pra tocar o barulho do big fone



O BERRO QUE EU DEI KKKKKKKKKK#BBB24



pic.twitter.com/HdDoJyls89 — A cris (@issobycris) February 17, 2024

O povo correndo pra atender o big fone achando q era verdade kkkkkkkkkkkk esse Dennis DJ é o cão #BBB24 #RedeBBB24 pic.twitter.com/zvmTKYzTET — (@antonellibjj) February 17, 2024

Essa do Big Fone no meio do show foi coisa de gênio. Aí vou ter que elogiar o Dennis DJ #BBB24 — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) February 17, 2024

#BBB24 MEU DEUS EU TE AMO DENNIS DJ KKK O CARA METEU UM BIGFONE E CORREU TODO MUNDO KKKKK pic.twitter.com/9DZ7LIpLIf — Laio Constantino (@odoidodasplanta) February 17, 2024